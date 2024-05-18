夏姓男子因投資陳姓男子公司400萬元失利，不滿對方搞失蹤，竟然買了一套制服，佯裝成外送員，在小港區一帶繞行等陳男出現。某日陳男在肉粽店買早餐時被夏男堵到，當街慘被砍腳，所幸送醫急救無礙，警方逮人時又搜出槍彈，法官依槍砲、重傷害罪判夏男徒刑8年2月。

判決指出，夏姓男子於2020年陸續投資陳姓男子的便當工廠，前後約400萬元，但因未取得預期的報酬，陳男也開始避不見面也不接電話。夏男心生不滿，2022年11月中旬，他買了一套制服、外送箱，偽裝成外送員，到小港區漢民路一帶埋伏，就為等陳男現身。

2022年11月28日一早，夏男又在漢民路一帶繞行，果真讓他堵到到肉粽店吃早餐的陳男，他當場抽出預藏的西瓜刀，直接上前和陳男理論，兩人大吵特吵，爭執中夏男失去理智，揮刀朝陳男雙腳砍去，造成陳男左側膝膕窩及左側小腿深度撕裂傷併神經、肌肉、肌腱斷裂、左側脛後動脈及靜脈斷裂、左側股骨髁和左側腓骨骨折及右脛骨幹近端骨折，躺在路邊血流不止，路人趕緊報警。

警方當天中午就在夏男鼓山區住處逮人，還在他家起出1把非制式手槍及26顆子彈，檢方根據相關事證，依殺人未遂罪起訴夏男。

高雄法院審理時，法官傳喚多位目擊證人出庭作證，指案發當夏，陳男有拿椅子抵擋，當陳男倒地後，夏男隨即離開，且根據相關事證，夏並無致人於死地的犯意，由於雙方仍未達成和解，依重傷害論罪，加上非法寄藏非制式手槍，依2罪判他徒刑8年2月，可上訴。