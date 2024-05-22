外送餐點超方便，不少人愛用。一名外送員分享，某天接到一張訂單，取餐前習慣先在店裡檢查餐點，他記得顧客有點一個品項「她叫奶茶」，但餐點的袋子內卻沒有飲料，與老闆確認，對方卻說「那是我的狗，你取就對了！」後來他越想越奇怪，忍不住打開店家的菜單看，這才明白原來客人點的「奶茶」並非飲料，而是老闆的愛犬。搞笑貼文引起網友討論。

一名網友在臉書社團《外送員的奇聞怪事》上發文表示，外送接到一張單，顧客點了麵包、白醬和「她叫奶茶」。取餐時發現店家疑似少給「奶茶」，便主動與店家確認，但老闆卻說「沒有飲料！那是我家的狗，你取走就對了。」

原PO表示，當下完全聽不懂老闆在說什麼，明明是在講飲料的事，怎麼會無緣無故扯到老闆的狗？後來他越想越不對，只好打開店家的菜單，一切才真相大白。原來「她叫奶茶」真的不是飲料奶茶，而是老闆的寵物狗，備註還寫著「沒有要賣。她只是太可愛了，給你們看一下。」

貼文引起網友討論，「餐點缺一隻狗狗，回報一下」、「每點一份奶茶，並沒有狗狗受到傷害」、「老闆好可愛」、「回老闆說，客人說要帶狗過去，他要看狗」、「餐點不對，狗狗要帶走」。