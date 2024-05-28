李男（戴紅安全帽）外送時隨手把他人機車上的安全帽順手偷走丟棄。（民眾提供／寶智華台南傳真）

寶智華／台南報導

台南市一名李姓男外送員不滿外送區常被一般顧客機車停放，心生不滿，竟於4、5月間，趁送貨離開時，陸續把停放外送區機車上的4頂安全帽偷走後丟棄。警方循線追查，27日找回3頂安全帽，偵訊後將李男依竊盜罪嫌函送台南地檢署偵辦。

李男於4月7日下午3時騎車經過百貨公司樹林街之機車通道，刻意停下機車，徒手取走停放於外送區2輛機車上的2頂安全帽，分別價值800元、6500元，放入外送箱內離開；4月11日晚間9時許，準備外送離開時，順手取走隔壁停放機車上的安全帽1頂，價值1000元。

警方5月17日再接獲民眾報案安全帽失竊，在女警詹雅淳細心比對監視畫面，終於發現李男行竊過程，再反覆比對之前案件資料，從車輛、穿著、安全帽等特徵，成功鎖定李男就是這兩個月來偷安全帽的人。

警方於27日上午持搜索票前往李男住處搜索，並出示相關影像證據，李男帶警方到行竊地點250公尺外的巷道長凳上找到偷來丟棄的3頂安全帽，並表示因為不滿其他顧客之機車停放美食外送區，讓他停車送貨不便，憤而取走安全帽懲罰這些亂停車的人。