國民黨高雄市議員白喬茵。（中時資料照，柯宗緯攝）

國會改革、「蔑視國會罪」相關議題持續延燒，民進黨立委黃捷昨（22）日在質詢內政部政務次長董建宏時，問董「早餐吃什麼？」董以隱私為委婉回覆，遭黃指恐涉犯蔑視國會罪。對此，國民黨高雄市議員白喬茵指出，議事殿堂是討論國家利益，而非閒話家常的場所，她呼籲黃捷，別再「再頂著可可愛愛的外表，淨說些腦腦殘殘的話」

黃捷昨質詢時問董建宏，他的早餐是吃三明治還是漢堡？董一開始以隱私為由委婉回應，之後才說買了三明治還沒吃。黃捷指出，董建宏的行為已涉及虛偽答覆等蔑視國會行為，她直言，在與官員的問答中就可凸顯出，藐視國會罪是多麼荒謬的事。

而針對黃捷的言論，白喬茵昨在臉書發文嘲諷，黃21日稱藍白通過的國會聽證調查權是惡法、查水表法，又說官員如果沒回答立委早餐吃什麼，恐怕會成藐視國會罪，是兩個「偉大」發言。她指出，針對第1點，民進黨版本2013年首度把人民列入可調查對象，罰則高達4至20萬，比現在的1至10萬還高，高雄市長陳其邁正是當時的連署人之一，「原來查水表法案的創始者是民進黨。」

至於「早餐吃什麼」一事，白喬茵直言，議事殿堂不是討論吃、喝、買什麼的聊天場所，而是討論涉及國家利益、人民權益的重地，黃捷問官員早餐吃什麼，那就是個人素質的問題了，「不要再頂著可可愛愛的外表，淨說些腦腦殘殘的話，好嗎？」