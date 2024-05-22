台北物價高，為照顧清寒學生，台北市教育局補助清寒學生每日30元早餐費，1周提供1次15元乳品。民進黨台北市議員洪婉臻批評，不僅補助價格過低，多數學校執行方式又是集中學生於特定教室，容易讓清寒學童被貼標籤。教育局表示，擬於113學年度調增額度為每餐50元，並於1個月內提精進方案。

洪婉臻指出，清寒學童早餐補助已推行數年，補助計畫是為協助家庭功能不健全的孩童，但成效每況愈下，經濟弱勢學生飆漲，補助受惠人數下降，向教育局索資成效，教育局卻回應，學童吃早餐是家長責任，到校吃早餐會影響午餐食慾，及北市學童不愛吃早餐等。

她批評，北市執行方式粗糙，早餐補助每餐30元，1周提供1次15元乳品，多數由老師購買後統一放置在指定教室，不僅餐費過低，便利商店三明治、鮮奶隨便都超過補助，學生還容易被貼標籤。

洪婉臻要求，北市物價明顯高於其他縣市，早餐補助卻相對低，應適度研議提高餐費；為讓孩童用餐更自在，應研議餐點發送及取用方式；清寒學童早餐成效差，市府也應更積極檢視並改善，近期內提出精進計畫。

蔣萬安回覆，教育局回應確實不適當，弱勢孩子需要幫忙，吃早餐也很重要，會來檢討，1個月內提精進方案。教育局長湯志民說，和同仁討論過，30元早餐費確實偏低，考慮調整為50元。