1名30多歲泰籍女移工，11日在基隆大武崙砲台的樹叢被發現身中多刀，疑遭殺害棄屍，檢警封鎖現場採證，發現除刀傷還有拖行痕跡，女移工可能與凶嫌先在大武崙旁公廁發生衝突，被對方騎機車載下山時遭殺害棄屍，警方鎖定1名泰籍女騎士追查後，有突破性發展，傳犯嫌與死者為姊妹關係，死者被刺後遭推下山谷，最後失血過多而亡。

昨清晨6時許，1名泰籍男子與友人依據手機定位尋找失蹤的女友，在大武崙砲台產業道路邊坡發現女友，消防人員獲報救援，發現女子已死亡，身上血跡斑斑且有多處致命刀傷，警方查出死者是泰籍女性移工。

警方調查，發現死者的泰籍男子表示，女友生前曾打電話向他求助，稱遭人押往山區，並傳照片給他，因女移工的男友不通中文，所以10日晚間打電話向花蓮的友人求助報案，轉報基隆警方追查。

女移工男友向警方表示自己在新竹工作，與該名女移工交往，但不知是誰和女友去了大武崙。警方初步排除死者男友涉案。

根據《聯合報》報導，警方調查死者與涉案女移工為姊妹關係，經查死者手腳被刺2刀後被推下山谷，失血過多而亡，犯案動機仍有待釐清。

據警方搜查，在相距現場300多公尺的砲台入口處公廁，發現與現場相同菸蒂，研判凶嫌與死者先在廁所爆發衝突，後來凶嫌騎車載死者到案發現場的彎道口，疑在此突對死者猛刺多刀，因此留下大片噴濺血跡。

凶嫌行凶後，拖行死者棄屍山谷，約滾落10多公尺卡在樹叢，警方根據車號正追緝涉案者，現場找到1把美工刀及死者拖鞋。

資深刑警指出，該處因沿途漆黑，兩側有下凹深谷又樹林茂密，若不是屍體被大樹卡住，恐難發現。基隆市長謝國樑要求警方全力緝凶、毋枉毋縱。