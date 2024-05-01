台中市清水區高美路1處民宅今（1日）凌晨遭5名移工持槍闖入行搶，搶走1名越籍移工18萬元現金及1條金項鍊，警方獲報，第一時間即逮捕1名越南籍嫌犯，經以車追人，在案發10小時後即在新竹縣湖口1處出租公寓套房將其餘7名共犯帶回偵訊，訊後全案將依強盜、《槍砲彈藥刀械管制條例》、《毒品危害防制條例》等罪嫌移送偵辦。

台中市清水區高美路1處民宅凌晨2時30分發生持槍強盜案，清水分局偵查隊、三田派出所所及刑大偵一隊立即組成專案小組，並報請地檢署檢察官指揮偵辦，除當場查獲1名犯嫌外，再根據現場鑑識所得犯罪跡證及擴大調閱監器，經抽絲剝繭，迅速鎖定主嫌及共犯身分及行蹤。

專案小組於今（1日）中午12時前往新竹縣湖口地區實施跟監埋伏，在1處出租公寓套房內當場查獲32歲越南籍何姓主嫌及6名共犯，當場起獲改造手槍1枝、子彈1發及安非他命等贓證物，並查扣部分贓款。

警方調查發現該犯罪集團成員以越南籍移工為主，其中3名為失聯移工，另有2名台人涉案，除涉及本件強盜案外，另涉詐欺、槍砲、毒品等不法案件，警方也在詢後，依強盜、《槍砲彈藥刀械管制條例》、《毒品危害防制條例》等罪嫌移送偵辦。

清水分局表示，警方絕不容許任何不法行為，秉持迅速查處偵辦，除惡務盡，必將不法分子繩之以法，維護市民安心的生活環境。

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