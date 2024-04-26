國發會26日發布最新3月景氣燈號，景氣對策信號綜合判斷分數增加1分、升至30分，不僅連續第3個月亮出代表景氣「穩定」的綠燈，分數也創近2年新高；國發會經濟發展處處長吳明蕙解讀，國內景氣持續回溫，但相對於去年10月以來大幅走升，當前景氣動能已逐漸放緩。

吳明蕙分析，受惠人工智慧等新興科技應用商機強勁，海關出口續為紅燈，帶動生產、銷售、機械及電機設備進口值等指標普遍呈現綠燈；不過，吳明蕙指出，出口表現集中資通訊產業，傳統產業表現沒那麼理想，背後隱含全球需求疲軟、中東戰事紛擾等不確定因素，都可能削弱成長力道。

展望未來，國發會指出，隨全球商品貿易復甦，以及高效能運算、人工智慧等新興科技應用加速擴展，將有助延續出口成長態勢；投資方面，廠商對景氣展望逐漸好轉，有助帶動投資信心，加以企業因應淨零與數位轉型，仍將投入研發與製程改善，以及政府推動綠能、危老都更等工作，並續增公共建設 量能，皆可望激勵投資。

內需方面，國內股市交易熱絡、勞動市場維持穩定，以及政府推動所得稅制優化及各項減輕負擔措施，提高家庭可支配所得，均有助維繫民間消費動能；惟全球景氣復甦仍受通膨緩降、高利率環境、陸美對峙、地緣政治干擾加劇等不確定因素影響，後續發展仍須密切關注。