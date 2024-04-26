中國證券網報導，貴州茅台開局穩定的第一季財報，加上穩健的資金蓄水池，進一步鞏固貴州茅台全年基本盤。展現出茅台酒、系列酒在終端市場持續穩健的銷售態勢，也為目前的大陸白酒變局增加更多的確定性。
市場分析，主要經營指標的增長額，突顯貴州茅台作為行業龍頭企業的引領作用。連續兩季的高增長，既是提價後不斷增厚業績的直觀體現，也展現出該公司發展強勁的基本盤。
（禁止酒駕．飲酒過量有害健康）
陸股上市的貴州茅台26日晚間公布，2024年第一季營收年增18.11％至人民幣（下同）457.76億元，淨利年增15.73％至240.65億元。貴州茅台高層稍早透露，第一季主要目標達到「開門紅」，重點任務達到「開局好」。
中國證券網報導，貴州茅台開局穩定的第一季財報，加上穩健的資金蓄水池，進一步鞏固貴州茅台全年基本盤。展現出茅台酒、系列酒在終端市場持續穩健的銷售態勢，也為目前的大陸白酒變局增加更多的確定性。
市場分析，主要經營指標的增長額，突顯貴州茅台作為行業龍頭企業的引領作用。連續兩季的高增長，既是提價後不斷增厚業績的直觀體現，也展現出該公司發展強勁的基本盤。
（禁止酒駕．飲酒過量有害健康）
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