中國證券網報導，貴州茅台開局穩定的第一季財報，加上穩健的資金蓄水池，進一步鞏固貴州茅台全年基本盤。展現出茅台酒、系列酒在終端市場持續穩健的銷售態勢，也為目前的大陸白酒變局增加更多的確定性。

市場分析，主要經營指標的增長額，突顯貴州茅台作為行業龍頭企業的引領作用。連續兩季的高增長，既是提價後不斷增厚業績的直觀體現，也展現出該公司發展強勁的基本盤。

（禁止酒駕．飲酒過量有害健康）