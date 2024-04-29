第一季合併稅前淨損328萬元，相較過去四個季度顯著收斂，已接近損益平衡點，其中三月單月合併稅後淨利已翻正，獲利改善目標見階段性成果，接下來將力拼全年度合併稅前淨利轉盈。第一季合併稅後淨損2,996萬元，歸屬於母公司業主稅後淨損7,570萬元，每股稅後淨損（EPS）0.54元。

網家表示，當前零售產業的競爭態勢日益劇烈，旗下電商事業不論在營收動能、商品促銷、行銷推廣以及毛利都面臨到巨大壓力的挑戰。過往幾季以來，網路家庭集團重點聚焦從根本面調整營運體質、重塑品牌形象、優化購物體驗、提升營運效率。PChome 24h購物除持續提升3C家電的核心服務價值、擴張生活百貨類商品的齊全度外，也積極透過異業結盟、使用者體驗優化、推出創新差異化服務等改革，以帶給消費者有感改變，活化會員的造訪率與回購率，且已陸續展現成效。

第一季B2C電商事業方面，3C等消費性電子產品的整體買氣仍相對低迷、復甦腳步不如市場預期，不過家電品類有年成長表現。非3C生活百貨類的營收在強勁市場競爭下逆勢突圍年增5.8％，帶動第一季營收組成占比從上一季的27.2％攀升至30.9％。

隨著近幾季在App行動端進行全面的改版及頁面優化，著重優化用戶從瀏覽、搜尋、逛感到結帳的流程體驗，統計第一季App行動端的下單用戶數相較於前一年度增加4.6％，也驅動行動端營收自2023年第三季起連續三個季度達到年對年正成長，在在體現消費者體驗的「有感改變」，助攻營收年減幅持續收斂。

在布局策略合作暨異業結盟的部分，網家第一季再攜手中華電信推出「5G輕鬆點＋」聯合資費方案，藉由「P幣」與「Hami Point」雙重點數回饋，壯大點數生態圈綜效；同時聯手星展銀行結合PChome吉祥物－BOXMAN全面換新卡面，打造「PChome Prime聯名卡」新氣象，持續以挑戰網購市場最有感的6％回饋深耕會員經營，提供更多專屬的權益優惠與服務。

過往幾季網家母公司全力專注在產品銷售組成、毛利結構及費用面的持續優化，在市場競爭加劇下，尋求費用的合理化、效率化，以及追求健康體質的營業額增長，基於Data-Driven數據驅動決策，B2C電商事業也持續強化投廣效率與行銷成效。

網家強調，當前在毛利面臨市場激烈競爭而縮減下，觀察第一季B2C電商事業的毛利率仍持穩在去年前三個季度的水平，網家個體的營業費用也年減10.5％，整體營運效率提升，營業費用控管改善有成。

過去一年，網路家庭集團也積極整合轉投資子公司資源，擴大發揮集團整合綜效。綜觀旗下金融科技事業、交易市集部門、日本跨境電商服務皆持續穩定貢獻集團獲利。

來自金融科技事業首季營收貢獻5.17億元，持續維持雙位數年增，貢獻集團營業利益約1.09億元。金融科技事業目前提供包含支付、分期、錢包、保險科技等多元FinTech產品服務，今年將持續擴張訂閱制消費應用場景及支付服務版圖，營運動能穩健看俏。

自去年度完成旗下交易市集部門－商店街與露天市集的組織與商業模式重組，並陸續終止旗下MiTCH、PChomeSEA、PChome＆Skype的營運服務，加速健全財務結構後，綜觀當前各轉投資子公司皆已朝獲利或虧損收斂方向前進。

2024年全年展望，網路家庭表示，集團首重目標放在持續強化營運體質及毛利優化、力拼營收與獲利重返成長軌道，審慎期待未來幾季營運表現逐季向上。PChome 24h購物將秉持「用戶為先，走入日常」核心理念，致力讓消費者、供應商、合作夥伴感受到「有感改變」的革新，包括持續優化使用者體驗、更深度的會員經營，以爭取消費者的回購與新用戶的加入，加強供應商開發與經營，開拓更廣、更多元的商品新來源與新組合，強化商品競爭力，尤其提升生活百貨類商品的豐富齊全度及營收占比。3C家電類則朝提升核心服務價值，提供創新與完善的加值服務，創造平台服務差異化；積極尋求突破性的合作機會，以強化競爭優勢。同時，除持續擴張第三方倉儲業務，提供電商產業優質的倉儲賦能服務外，也預計於今年推出RMN（Retail Media Network）零售媒體聯播網等嶄新服務。