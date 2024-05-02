漁電共生是中央推動能源轉型、養殖漁業升級的重要政策，許多案場都已進入施工或營運階段，為加強高雄市漁電共生案場職業安全衛生觀念與減少職場意外發生，高雄市政府海洋局偕同勞工局勞動檢查處共同辦理「113年度高雄市漁電共生案場局限空間職業安全衛生講座」，共近百位漁電共生申設業者及營運人員參與。

漁電共生業者及相關事業單位人員踴躍出席職業安全衛生講座（圖片來源：高雄市海洋局提供）

講座是由高雄市勞工局勞動檢查處林信興副處長帶領化工及職業衛生科同仁，講述漁電共生涉及局限空間之相關職業安全衛生法規內容、災害案例解析及作業執行方法，期透過本次講座培訓參與人員預知危害能力，及事先規劃對策能力，避免災害發生造成人員傷亡意外發生，達到風險管控效果，全程參與者有害作業主管、局限空間作業人員、缺氧作業人員3小時時數證明。

海洋局偕同勞檢處舉辦漁電職安講座提升施工及養殖作業安全（圖片來源：高雄市海洋局提供）

海洋局表示，截至4月30日，高雄市漁電共生核准案件已達93件，多已進入施工或營運階段，申請設置漁電共生業者及相關工程及營運事業單位不可輕忽職業安全衛生環境，如有局限空間或缺氧危險作業需求，應按日至勞檢處局限空間作業管理系統進行通報，海洋局期望在維護勞工權益之下，穩健推動本市漁業轉型及綠電發展，持續朝向本市漁電共生115年250MW設置量目標前進。

勞工局勞檢處副處長林信興帶領化工及職業衛生科同仁解說職安衛生觀念（圖片來源：高雄市海洋局提供）

配合中央政策，高雄所設立的漁電共生專案辦公室，目前已協助提供2,054次諮詢服務，業者及漁民朋友若對漁電共生有任何疑問，可以到高雄市政府鳳山行政中心後棟3樓「高雄市政府漁電共生專案辦公室」諮詢，或是打電話(07)799-5678分機1887、1888，會有專人服務。