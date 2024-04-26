美國通膨雖黏但未明顯增溫，今年仍有望降息，加上谷歌母公司Alphabet及微軟業績報喜，美股三大指數26日開高。10年期美債殖利率在PCE數據公布後走跌，來到4.6774％。

商務部周五公布，3月整體PCE月升0.3％，與前月持平也符合預期，年增率2.7％高於2月的2.5％。接受《路透》調查的經濟師預測月升0.3％、年增2.6％。

排除易波動食品與能源成本不計的核心PCE，3月月增0.3％、年增2.8％，與2月一致沒有變化，但年增幅超出華爾街預估的2.7％。

商務部同時上修1月核心PCE，月升幅自初公布的0.4％上調為0.5％，年升幅由2.8％調高到2.9％。

商務部也發布個人所得支出數據，3月個人所得月增0.5％符合預期，高於前月增幅0.3％；個人支出月增0.8％與前月持平，優於預期的0.6％。

Bellwether Wealth投資長貝林（Clark Bellin）在3月PCE出爐後指出，Fed今年降息的選項還留在檯面上，只是通膨仍熱仍須等待一段時間。

周四出爐的GDP數據顯示，美國今年首季經濟成長創近兩年來最小增幅，但比起經濟放緩，令投資人更擔心的是，通膨加溫速度超出華爾街預期。

商務部經濟分析局25日公布，第一季核心PCE年增3.7％，超出預期的3.4％，增幅較前季的2％明顯擴大。

德意志銀行資深美國經濟學家萊恩（Brett Ryan）指出，對聯準會與市場來說，周四發布的數據，棘手的部分在核心PCE這個通膨指標，因為會讓Fed陷入尷尬處境，開始被質疑今年是否降息。

萊恩進一步分析說，季度PCE數據透露出，不是3月PCE比預期還熱，就是修正後的數據顯示，今年頭兩個月通膨率確實比之前預估的高，兩者對降息前景都不是好兆頭。