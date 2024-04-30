根據據標普CoreLogic凱斯席勒房價指數顯示，2月全國房價較去年同期增長6.4％，高於1月的年增6％。跟前月相較，2月份月增0.6％。

其中，2月的20大城市房價年增7.3％，高於1月的年增6.6％，並明顯高於市場預估的年增6.7％，為去年7月以來連續每一個月都呈現年增長，而且年增幅是逐月攀高。

根據標普的統計，20大城市房價自2000年以來，平均每個月的年增幅度為5.18％。去年11月年增5.4％，之後每一個月的年增幅都高於逾廿年來均值。

在20大城市裡，聖地牙哥年增11.4％，芝加哥和底特律各年增8.9％，為年增幅前三大城市。

與前月相較，2月的20大城市房價月增0.9％，扭轉1月的月跌0.1％局面，為去年11月以來首次呈現月增長，也是八個月來月增幅最大的一個月。自2000年以來平均每月的月增幅為0.41％。在20大城市裡，2月有19個均呈現月增幅。

在10大城市房價方面，2月年增8％，高於1月的年增7.4％。與前月相較，2月為月增1％。

標普道瓊指數公司（S＆P Dow Jones Indices）的大宗商品、不動產與數位資產部門主管路克（Brian Luke）說，美國房價經過去年持續下跌後，目前又處於或接近創新高水準。

他指出，包括聖地牙哥、洛杉磯、華盛頓哥倫比亞特區和紐約等房價全處在歷史高點。

路克強調房價走高主因，是市場樂觀預期Fed會降息和房貸利率走低，能支撐買家進場而推升房價。