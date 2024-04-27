星巴克最近推出許多買一送一的飲料，一名網友好奇詢問「這次鼓起勇氣找陌生人湊單成功，好奇大家會找陌生人湊買一送一的優惠嗎？」引起網友討論，其中一位女網友表示，她就靠著問要不要湊買一送一的優惠，幸運收穫一位男朋友。另有店員則分享一個人無痛帶走2杯飲料的方法。

一名男網友日前在Dcard上分享，最近星巴克買一送一的活動很多，但他喝一杯就飽了，又不想放棄省錢的機會，因此就豁出去問了旁邊的陌生人要不要一起湊星巴克的買一送一，好險對方答應了，讓他沒有落入尷尬被拒絕的慘狀，也突然很好奇「大家有找不認識的人湊買一送一的經驗嗎？」

貼文引起網友討論，「我想，但我不敢」、「想請教怎麼跟對方討論要喝什麼，一直想找陌生人湊，但總會卡在這關」、「不會，會自己喝兩杯」、「會巡視附近有沒有同樣一個人的」。另有女網友表示，當年就是湊星巴克的買一送一，找了陌生人問，才收穫現在的男朋友喔！

詢問陌生人要不要湊優惠，對於比較內向的人來說，可能是很大的挑戰，因此店員也提供小撇步說，可以帶比較大容量的自帶杯，然後點單的時候跟店員說「去冰不補滿」，然後再說「請幫我裝進同一杯」，這樣就可以單獨一人享用超大杯飲料。