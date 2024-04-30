堪薩斯酋長隊今年2月在NFL超級盃達成2連霸，立下戰功的近端鋒凱爾西（Travis Kelce）獲得酋長重簽兩年3425萬美元新合約（新台幣11億），平均年薪1712萬美元持續到2025年。這讓凱爾西成為NFL史上身價最高的近端鋒，超越紐約巨人隊華勒（Darren Waller）1700萬美元年薪。

「在堪薩斯的感覺太棒了，我等不及要回到球場了！」34歲的凱爾西在2013年選秀被酋長隊選上，生涯都效力酋長隊，近來連續9季入選明星賽，被評價為當今頂尖的近端鋒之一，入選官方2010年代最強隊伍（近端鋒入選兩人，另一位是傳奇球星葛朗考斯基Rob Gronkowski）。簡言之在女友泰勒絲（Taylor Swift）幫他大幅提升知名度以前，凱爾西已算是NFL的風雲人物。

凱爾西先前的合約是4年5725萬美元，他還剩餘兩年3025萬美元，這次重簽相當於增加400萬美元，持續到2025年。

NFL球團有硬性薪資上限，必須合理分配給每個位置，近端鋒屬於薪資較低的位置，凱爾西年薪1712萬美元，仍然輸給大部分主力位置的頂尖球星。四分衛最高薪有5200萬美元，防守線衛、外接員都達到3000萬美元。