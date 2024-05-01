台南市政府勞工局長王鑫基昨天於議會業務報告，針對台灣基進黨市議員李宗霖質詢代理、代課教師勞動節薪資，回應「代理、代課教師5月1日應給予雙倍薪」，南市府教育局今天澄清「並無此事」。

台南市政府教育局強調，勞動節出勤得否補休或依勞基法39條規定加倍發給工資，應以其是否為勞動基準法適用對象為準，與是否加保「勞保」，並無直接關聯。

教育局表示，代理代課教師的聘用法源為教育部所訂高級中等以下學校兼任代課及代理教師聘任辦法，並不屬於勞動基準法適用對象，自無依勞基法規定休（補）假或加倍發給工資之問題。