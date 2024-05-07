桃園市國中與國小體育班共有134班，僅有10位運動防護員配置在國中端，甚至今年全國中等學校運動會比賽期間，桃園代表隊不同賽事選手只能共用1位防護員，家長批評漠視選手權益。市府教育局回應，已補助全市國中體育班至少1名運動防護員，且其他5都多採鐘點補助且巡迴多校，桃市採駐校制度，已優於其他縣市。

市議員舒翠玲指出，目前桃園市內12所高中設有運動防護員，32所國中共108班體班，配置10位專任運動防護員，13所國小共26班體育班，防護員掛0。有家長投訴，今年全中運比賽期間，桃園代表隊不同賽事選手，也只能共用1位防護員。

教育局指出，教育部體育署設有「補助高級中等學校進用運動防護人員實施計畫」，112學年度補助桃市聘任運動防護員12名，然而中央補助對象僅限高中，市府制定「桃園市所屬學校設置運動防護站計畫」，針對國中體育班學校補助聘任運動防護員。今年各區國中體育班至少有1名防護員，總計聘任10人。

教育局也說，其他五都聘任運動防護員，多為鐘點費補助且巡迴多校，並採重大賽隨隊等方式協助運動選手運動防護需求，桃園市的校園防護員制度採駐校及服務周邊學校方式，相較其他縣市更具實質效益。

舒翠玲建議，市府除爭取體育署運動發展基金補助更多防護員名額給桃園外，另教育局也可協調體育大學等防護員相關科系學校建立建教合作，將資源極大化挹注全市體育班，以及協助全中運或其他大型賽事，讓選手可以在優質安全的環境中訓練與學習。