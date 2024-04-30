七期、科博館特區、水湳經貿園區，堪稱台中三大高價房市指標區，均因地理位置精華，且具備公園綠地、交通建設等宜居性質，吸引注重高品質生活的客群購屋置產。觀察上述三區近三年來房價漲幅，科博館特區以28.6％的漲勢，微幅超越豪宅林立的七期，水湳漲幅更高達6成。

對此，房市專家表示，科博館特區因發展較早，房價基期低，近年在高價案的帶動下，已掀起一波補漲潮。

根據實價登錄資料顯示，台中這三大精華地段之一的七期，2023年平均成交單價為59.20萬元，三年來漲幅約27.7％；而位於北區的科博館生活圈2023年平均單價為37.31萬元，對照2021年的29.02萬元，三年來漲幅達28.6％、微幅超越七期。

而受惠政府投入大型建設而備受矚目的水湳經貿園區，近三年漲幅則高達61.6％。

元宏不動產加值服務平台研究總監陳傑鳴表示，科博館特區為台中富人早期群居區塊，不僅擁有植物園及育德園道等無敵綠意景觀，加上串聯經國綠園道綠帶綿延數公里，直達國美館連接美術園道，周邊綠廊環境、人文藝術氣息相當濃厚，近年也吸引不少北部開發商如忠泰、亞昕（5213）、勤美（1532）集團插旗推案。

根據市場觀察，科博館特區內可開發的建地少，近年新推案不多，新屋產品具有稀缺性，目前區域指標新成屋有北部建商忠泰集團與時尚大帝卡爾•拉格斐合作推出的「老佛爺」，受到市場矚目。該案座落在台灣大道與草悟道角地，產品規劃70~140坪中大坪數，根據實價登錄顯示，最高成交單價已來到70.3萬元。

陳傑鳴指出，在「老佛爺」實價目前最高達70.3萬元的帶動下，近年區域房價也有快速攀升的跡象，房價漲勢甚至比指標的七期還強。目前科博館特區平均房價不到4字頭、新案最高成交僅7字頭，相對落後七期與水湳等豪宅區塊，若2024年房市平穩發展，科博館生活圈在比價基礎下，出現一波落後補漲的漲勢，建議購屋者可以多留意。

另外，勤美集團在草悟道生活圈的豪宅新成屋「勤美之森」，價格已來到單坪67.9萬元，二期開發案計畫今年下半年進場；同樣由北部上市建商亞昕集團推出的「亞昕丰山」，規劃打造28層樓高的住宅大樓，推出25~40坪、2-3房產品，目前最高單價為65.2萬元。

而台中在地建商麗晨建設，自成立以來的每一案皆鎖定成熟蛋黃區推案，「麗晨忠明路案」也已積極規劃中，最快將在今年底前進場，預計延續麗晨品牌一貫的特質。