權值股部分，台積電ADR上漲0.14%，台積電(2330)開高震盪，站回800元大關，惟最後一盤壓低收黑，終場下跌0.63%、報在790元；聯電(2303)震盪開出，其後漲幅擴大到1%，收漲0.6%、報在50.6元；聯發科(2454)整場多陷於震盪，收跌2.27%、報在992元；鴻海(2317)開高走低，呈現漲多後的壓回，收跌1.58%、報在156元。

連日來強勢的營建股，今日遭逢漲多後的賣單調節，宏璟(2527)殺到跌停鎖住，太設(2506)、國建(2501)、國揚(2505)重挫逾7%，鄉林(5531)收跌5.7%，其餘聯上發(2537)、根基(2546)、日勝生(2547)、國產(2504)、冠德(2520)等股價均收黑。

分析師表示，美國上一季GDP年增僅1.6%，遠低市場預期的2.4%；核心PCE指數年增3.7%，升幅高於預估的3.4%。市場預期降息延至第三季，且FEDWatch降息碼數減少至1碼，不利風險性資產評價，本周關注美國FOMC會議決議、美國就業數據及蘋果、亞馬遜等科技股財報。

技術面來看，分析師表示，台股盤面資金有全面擴散跡象，資金流向金融傳產，目前台股指數已站回到所有均線之上，且均線全面翻揚向上，要留意上攻量能略顯不足的狀況，是否低於月均量4500億，另外，預計本波跌勢第一個空方缺口20623~20713可能遭遇空方抵抗，短線預估整理盤恐一路延續到第二季，期間指數在18500~20883點震盪，指數若欲強攻需有主流帶動。布局方向聚焦半導體先進製程、AI相關供應鏈金融保險、能源與重電、營建資產、高殖利率個股等族群為主。