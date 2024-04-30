113年台中全大運5月4日開幕典禮，今年由台灣體育大學作東，部分項目已經展開賽程，不過正式開幕前，10名擊劍隊選手28日在台中市中區下榻飯店用完早餐後，陸續出現上吐下瀉、噁心、發燒等不適症狀，教育部體育署30日回應，提到全大運期間有針對參賽選手辦理「公共意外責任險」及「運動員團體傷害保險」，盡力保障選手權益。

體育署指出， 台中市食安處29日接獲通報便立即啟動調查作業，進行個案、供膳場所調查及檢體採檢工作，預計最快兩周後會有初步結果。目前台中市食安處已要求事發飯店廚房暫停供應餐食2天，台中市政府及主辦單位也將持續關心選手身體狀況及協助就醫，對有就醫需求者，衛生局將請醫院提供妥善醫療照護。

至於攸關選手權益的投保，體育署透露，本次全大運針對參賽選手辦理「公共意外責任險」及「運動員團體傷害保險」，相關保險資訊均公告在大會官方網站，依據保單第5條保險範圍，被保險人於本契約有效期間內，因遭受意外傷害事故，致其身體蒙受傷害或因該傷害而導致死亡或暫時喪失工作能力時，保險公司依照本契約的約定，給付保險金。前項所稱意外傷害事故，指非由疾病引起之外來突發事故。食物中毒，非疾病就屬於意外事故，所以有包含在保險理賠範圍，而本次事件是否為食物中毒，須視台中市政府調查結果判定。

體育署補充，已發文台中市政府衛生局協助確認病毒類型，以利後續賽事辦理之提醒與預防，並請承辦單位國立台灣體育運動大學與台中市政府相關單位保持密切聯繫，全案如經綜合研判認屬食品中毒，可依違反食安法第15條、第44條及第49條，移送司法偵辦，或處新台幣6萬元以上2億元以下罰鍰。