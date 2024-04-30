北市信義區忠孝東路與松仁路口，30日下午發生一起離奇車禍，一顆裝置藝術的氣球突然飛落至松仁路上，導致56歲謝姓機車騎士摔倒受傷，所幸僅受到輕傷並無大礙。
警方調查，原裝置在忠信廣場上的氣球裝置藝術品，下午疑似突然刮起一陣強風導致氣球飛至松仁路上，害路過的謝姓騎士被絆倒，造成他的手肘及左臉頰挫傷、右肩膀疼痛，目前已將該肇事氣球移除，確認沒有其他人受傷，謝男表示將自行就醫，後續由裝置藝術品團隊與謝男協調賠償事宜。
北市信義區忠孝東路與松仁路口，30日下午發生一起離奇車禍，一顆裝置藝術的氣球突然飛落至松仁路上，導致56歲謝姓機車騎士摔倒受傷，所幸僅受到輕傷並無大礙。
警方調查，原裝置在忠信廣場上的氣球裝置藝術品，下午疑似突然刮起一陣強風導致氣球飛至松仁路上，害路過的謝姓騎士被絆倒，造成他的手肘及左臉頰挫傷、右肩膀疼痛，目前已將該肇事氣球移除，確認沒有其他人受傷，謝男表示將自行就醫，後續由裝置藝術品團隊與謝男協調賠償事宜。
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