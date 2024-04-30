五大上市產險股中，除了中央再保險公司尚未公布首季獲利外，其他四家產險首季獲利陸續報佳音。30日除了旺旺保召開董事會通過首季稅後純益是4.05億元外，第一保董事會30日也通過首季稅後純益為2.54億元，較去年同期0.75億元，年增240％，創近年首季新高。第一保表示，若依第一季財報，該公司稅前核保利益占比為66％，投資收益占比為34％。