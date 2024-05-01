竹北市公所5月中旬將舉辦竹北購物節，同步推出嚴選好禮，評選先期作業已經完成，經資格審查及適用性評鑑，有「玩印工作室」等9家在地業者的產品脫穎而出，將成為竹北具代表性的伴手好禮。

公開評選出的9家業者和產品為，「玩印工作室」禾浪風鈴、「松田園微酵糧品」客家酸柑茶、「銘鑫碾米廠」初心米、「寶瑩工作室」米肥皂、「津采酒業」生小麥啤酒、「花現喵莊園」貓薄荷香氛蠟燭、「愛蜂園」蜂蜜、「東海萊姆園」萊姆醋、「嘉豐水產」益生菌烏魚卵拌醬。

竹北市長鄭朝方表示，此次竹北購物節，打破傳統摸彩抽獎形式，推出在地優質產品滿額贈，扶植青創及推廣在地品牌，也實質給予每位入選商家經費資源製作產品，並聯名推出竹北特色禮盒。

有近20家竹北在地品牌店家報名，評選會邀請評審包括明新科技大學休閒事業管理系副教授劉馨隆、中華大學餐旅管理系助理教授陳淑莉等，評選標準為在地原創性40％、美味度或商品實用性30％、市場競爭力15％及其他特色優勢15％。

鄭朝方指參與評選的產品皆可看出品牌主理人深愛竹北這片土地的情懷，經由專業、公開評選出的店家產品，不同於坊間對於伴手禮的既定印象，竹北好禮有吃、喝、用、賞等品項，是多元商品的結合。

竹北市公所將透過專業團隊，為入選產品注入新美學，給予品牌強強聯名的共創價值。5月中推出的竹北購物節將整合微創店家，為青創品牌、在地產業、特色店家，帶來更多的曝光機會，進而帶動買氣、行銷竹北。