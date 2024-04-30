新北市觀旅局促進旅宿業服務水準，自即日起至5月10日止，受理業者報名「新北市優良旅館及魅力民宿評選」，報名評選不收費，將藉由專業評選委員團隊至受評業者營業現場考核，並將評選結果公布於新北市觀光旅遊網作為國內外旅客選擇投宿參考。

觀旅局說，只要是新北市境內依《發展觀光條例》取得營業執照或登記證的合法觀光旅館業、旅館業及民宿皆可免費報名，響應政府減碳措施，本次評選將會納入10項加分項目，民宿評分項目則包含了落實環保政策等5項，業者可自由選擇提報，強化友善且多元的住宿環境，提升整體競爭力。

另強化與交通部觀光署「星級旅館」及「好客民宿評鑑制度」之接軌，觀旅局說，凡獲交通部觀光署「星級旅館」3星級以上，且於存續期間內的旅館業者，可直接申請轉換優良旅館獎牌；獲交通部觀光署「好客民宿」，且於存續期間內的民宿，則可申請轉換魅力民宿獎牌。