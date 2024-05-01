台南市警2分局上月底在中西區1棟老舊公寓大樓內查獲從事1樓1鳳性交易的2名越南籍女子，業者透過網路論壇宣傳，以辣妹照攬客，實際卻都是40歲以上中年大媽，遭截圖檢舉，警方發現網路照雖是本人但修很大，年齡也有落差，2人都是逾期居留的外籍觀光客，全案依照社維法與移民法送辦。

台南市警方2個多月前接獲檢舉，在一處網路論壇上張貼性交易訊息，標榜「新來的」，24歲，160公分47公斤，每小時2200元押壓推拿，含按摩3000元，可無套口交與戴套性交易。

警方循線追查，4月30日傍晚前往忠義路上1棟老舊公寓大樓埋伏逮人，在3樓房間抓獲42歲阮氏女子與男客性交易，另在4樓逮獲逾期居留的同夥40歲阮女。

2名越女1年前透過觀光名義來台，實際四處流竄賣淫，2個多月前住進中西區老舊公寓內，在一處網路論壇宣傳性交易，貼出照片標榜真人娕妹攬客，實際每小時收費2000元，比網路價還低。

事實上，網路廣告標榜的年輕辣妹，實際上卻是年近中年的大媽，2人皆是40歲以上的發福熟女，在越南都結婚有小孩，為了生計才假藉觀光，來台賺取皮肉錢。

警方當場查扣保險套、潤滑液等證物。將陳男、阮女依社會秩序維護法裁處；2名越女逾期居留，另依入出國移民法解送移民署專勤隊收容，正溯源查緝仲介共犯。