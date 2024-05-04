國合會長期在加勒比海區域推動農業技術合作計畫，國合會與我國友邦聖文森國農業部舉辦「加勒比海區域農業發展挑戰與因應作為論壇」。國合會祕書長李朝成表示，農業是經濟發展的基礎，台灣自1959年開始在過球個地提供技術協助，期盼未來開展更多合作可能。聖文森國農業部長凱薩則期盼達成2025年加勒比共同體糧食進口花費減少25％的目標。

國合會指出，聖文森國農業部長凱薩（Saboto Caesar）去年9月訪台時除肯定我國技術合作計畫確實嘉惠聖國人民生活外，並盼我國優予考量在聖國籌辦農業發展論壇，透過知識分享與經驗交流，推動聖國農業創新升級。為回應聖國農長期待，國合會與聖文森國農業部在今年4月25至26日舉辦「加勒比海區域農業發展挑戰與因應作為論壇」，邀請區域內友邦、理念相近國家及國際組織交流發展經驗。

李朝成表示，農業是經濟發展的基礎，而台灣自1959年開始即於全球各地提供相關技術協助，加勒比海更是合作重點之一。相信透過本次論壇的討論和集思廣益，未來將可開展更多新的合作項目與發展可能。

我駐聖文森大使范惠君則分享台灣與美國於4月11日簽署了加勒比地區技術合作協議，本次論壇即為一項開創性的作為，邀集與台灣同樣秉持民主價值、尊重人權的國家與國際機構，共同為了促進農業部門的創新與進步而努力。

凱薩致詞時除了表達農業對於聖國發展的重要性外，更對於台灣在該國多年的投入表示感謝，希望未來在台灣、美國及在場各個相關組織的合作下，可以達成2025年加勒比共同體（CARICOM）糧食進口花費減少25％的目標。

國合會指出，為展現我國援外模式及成果，由駐聖露西亞技術團長李宜龍及駐聖克里斯多福及尼維斯技術團長羅元宏，在論壇中分享如何在加勒比海國家透過技術合作計畫的執行，整合在地農業技術與人才培育，強化農業產業鏈，以達農業轉型之目標與如何透過在地生產和作物多元化方式，提升農業韌性與經濟成長。

國合會表示，本次論壇也邀請我國區域內友邦及理念相近國家與國際組織參與，包含聖露西亞農業部、聖克里斯多福及尼維斯農業部、美國農業部、美國國際開發總署（USAID）、美國糧食濟貧組織（FFTP）、美洲農業合作組織（IICA）、加勒比海農業研究與發展機構（CARDI）等，盼藉此機會就加勒比海區域農業發展進行資訊交流，建構穩固的夥伴關係。