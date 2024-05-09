人力銀行調查發現，女性在職場上經常面臨的挑戰，包括生育後重新融入職場、薪資不平等、工作與家庭平衡等問題，讓女性受雇者往往只能在職場與家庭中擇一。房仲龍頭品牌信義房屋長久以來致力於打造DEI（多元共融）職場環境，除提供同等的薪資和福利待遇，豐富的學習資源和友善的工作環境，讓女性員工在職場上無後顧之憂，充分發揮自己的潛能，展現出色表現。

身為信義房屋「女力」之一的三重重新店秘書洪姿婷，在信義房屋將近十年的時間，洪姿婷感性地表示，信義房屋分店秘書穩定工時優勢，讓她可以在下班時間照顧扮演好媽媽的角色，隨著孩子逐漸長大，洪姿婷決定跳脫舒適圈，轉戰業務職務挑戰自我，洪姿婷表示，信義房屋提供多元職務發揮，可以隨著不同階段的個人追求目標調整，而現在的她希望能夠挑戰業務職位的高額獎金，為家人們帶來更好的生活品質。

信義房屋業務企劃部營運推動組經理梁煒君，經過信義房屋總部內部輪調，從秘書一路成長為一名可靠的主管。（圖/信義房屋 提供）

而曾於分店擔任秘書的梁煒君，經過信義房屋總部內部輪調，現在已是一名獨當一面的幕僚主管，領導著同仁們執行大型專案。梁煒君表示，過去在分店擔任秘書時，因為部門主管們鼓勵同仁進入總部幕僚輪調，讓夥伴有機會轉往業務服務部、資訊部發展，透過公司的教育訓練補助，學習SQL（結構化查詢語言）、UX（使用者體驗），為個人職涯發展奠定基礎。信義房屋支持同仁內部多元輪調發展，不僅可促進員工適性發展，挑戰自我同時，也幫助發掘適合自己的職務。

信義房屋亞洲新灣店秘書張愷妘，在信義房屋擔任秘書已有五年的時間，兩年前考取到錄取率僅15%的不動產經紀人，張愷妘笑著表示，公司有提供相關證照外訓課程補助，不僅可減少負擔，考取後每月還有加薪，福利好，自然唸書就會充滿動力。

信義房屋亞洲新灣店秘書主任張愷妘於在職期間，考取錄取率僅15%的不動產經紀人證照。（圖/信義房屋 提供）

信義房屋以其獨特的彈性福利制度「信福幣」著稱，每年為員工提供高達1.5萬元的福利，根據統計2023年，信義房屋全體女性員工申請信福幣補助項目，以子女托育、長照費用為最大宗，其他如健身房、多元學習等，也是熱門項目。而媽媽們最有感的生育補助，最高加碼至12萬元津貼，截至2024年3月，累計已發放金額超過9,000萬元。此外，信義房屋設有職工福利委員會，超過半數的委員由女性擔任，有助於更貼近女性同仁的需求，爭取各種福利方案。

在薪資待遇方面，信義房屋每年將年度營業利益的三分之一提撥為年終獎金和年終績效獎金，讓全體同仁分享利潤。此外，不動產經紀人員根據其業績表現可以獲得數十萬至上百萬元不等的留任獎金，透明的升遷管道、定期選拔店主管和區主管，無論性別、年齡或資歷，都能擁有高發展機會。詳情均可上信義房屋人才招募網頁（https://hr.sinyi.com.tw/）查詢。