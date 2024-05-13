越南籍新住民胡玉華（右一）體驗製作特色咖啡沖泡。（移民署提供）

移民署與Q Burger舉辦首場新住民企業參訪，期望與新住民一起深耕臺灣。（前排由左至右為移民署北區事務大隊新北市服務站主任林財榮、移民事務組組長黃齡玉、Q Burger 饗樂餐飲協理張靜芬、經理李沿旻、移民署北區事務大隊臺北市服務站蘇慧雯主任）。（移民署提供）

移民署建置「新住民就業友善職場計畫」，其中以「可朗芙」Croffle為特色餐點的Q Burger餐飲，獲選為首家新住民友善企業，移民署台北市服務站13日邀請30名新住民到企業總部參訪與體驗，說明職訓手冊，採用多語言（中、英、越、印度、泰國、柬以及緬語），提供新住民醫療服務、培力就業以及生活輔導等8大資訊主題。

獲選新住民就業友善企業的Q Burger，推出獨家產品，並完成商標註冊，利用可頌的麵團，做成鬆餅的外型，成為明星商品，提供新住民婦女在投入職場，加入早午餐店的行列，一項新的選擇，新住民姊妹動手試做，對於美味餐點驚呼連連。

越南籍胡玉華現職為會計，從小到大的夢想即是開一家早餐店，這次有機會能進入企業內部參觀感到十分開心，經過今日參訪並做了各種體驗之後，讓她更加堅定轉往餐飲界發展的決心。

來自柬埔寨、待業中的林淑君表示，她至今還沒找到理想的工作，聽到移民署合辦企業參訪體驗活動，一早搭火車北上，距離經營早餐店的夢想更近一步。

移民署公開徵求符合新住民就業友善職場計畫之企業，歡迎有意願的企業可提出申請「新住民就業友善職場計畫」，由移民署及勞動部共同審查，經審查符合資格之新住民就業友善職場企業，頒發獎狀予以表揚。