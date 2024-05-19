台北市警中山分局日前接獲情資，民生東路一段某大樓地下室疑有經營俗稱「泰國店」的情色酒吧，且以招待所名義拒絕警方臨檢。警方蒐證後，昨（18日）凌晨會同移民署專勤隊持搜索票查緝，查獲蔣姓負責人及黃姓等員工共5名、酒客17名及泰國籍女子24名，其中1名「女子」竟是男兒身。警詢後將負責人與員工移送，泰籍女子送移民署收容後遣返。

警方調查，該泰國店係假借短期觀光簽證名義，找來多名20多歲泰國籍女子，主打陪侍客人喝酒及「親密接觸」等行為，特別的是，店家要酒客先「買手環」當作給小姐的小費，每個手環100元，小姐事後再跟店家兌換現金。小姐只要拿到客人的手環，就能給予摸胸等短期戀愛的親密接觸。

警方將24名泰國籍女子送移民署專勤隊等待遣返。（胡欣男攝）

專案小組掌握相關事證後聲請搜索票獲准，18日凌晨趁周末夜晚持搜索票，會同移民署台北專勤隊前往查緝，大批員警衝入地下室，沉浸在溫柔鄉的包廂男客與正在努力賺小費的小姐驚訝不已，原以為是警方臨檢，但員警強調有搜索票，「全部不要動，乖乖配合！」

全案查扣營業所得41萬餘元、記帳單1份、每日帳單及開桌單各1份、無線電5支、門禁卡管制遙控器2個、手提電腦1台、手機5支，並在員工身上查獲大麻菸彈1顆、K他命香菸1支等證物。

據了解，24名泰國籍陪酒女子，大多是5月6日入境台灣，14天觀光簽證差不多要到期，有不少人已多次往返台灣，研判幕後有人蛇集團操控仲介，將擴大深入追查。另其中有名「女子」經查驗護照發現是男兒身，在包廂與「她」打得火熱的男客得知後傻眼，直呼被欺騙感情。

警方除依社會秩序維護法裁罰24名泰國籍女子外，並送往移民署台北專勤隊依相關規定辦理遣返等事宜；另負責人及員工等5人依刑法妨害風化、就業服務法、毒品等罪嫌移送北檢偵辦。

中山分局強調，色情業者為了不法營利，常以不同模式經營，並設置嚴密監控系統規避查緝，為端正風俗，淨化治安，警方會持續嚴厲取締，呼籲不法業者勿心存僥倖，以身試法。