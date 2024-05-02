江宏傑今（2日）與錢薇娟出席醫美診所記者會，他與前妻福原愛在2021年宣布結束5年婚姻，跨國官司也在3月和解。江宏傑透露，目前感情狀態仍是單身，最注重雙方在個性上能夠契合以及喜歡他的家人，當被問到「對方要喜歡打桌球嗎？」「可以是日本人嗎？」等問題，扛不住拷問的他，先是向錢薇娟求救，接著起身離席，試圖逃離話題，反應幽默有趣。

久未合體的2人，談起江宏傑拍攝《全明星運動會》恰逢離婚低潮期一事，錢薇娟忍不住稱讚，「我當時有很大的收穫，我算是EQ很高的人，看到他優雅、轉身、成長面對一切，到現在可以侃侃而談，這都是我跟他學習到的事」，期許自己將來遇到事情，也可以坦然面對一切。

「全明星CP」錢薇娟（左）、江宏傑久違的合體。（陳俊吉攝）

江宏傑說，一路以來都很感謝錢薇娟的默默支持，「她簡單的說加油，有感受到她不想給我過多的壓力，默默在旁邊陪伴的感覺」。錢薇娟也說，沒看過江宏傑因為離婚的事情落淚，「他真的很堅強、很努力，當時給他的陪伴就是最深情的告白」。