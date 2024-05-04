2024年5月5日8點11分進入「立夏」節氣，溫度逐漸攀升，人們會覺得煩躁上火，食慾也會有所下降。命理師楊登嵙表示，立夏後氣溫漸熱，心臟的工作強度日漸增大，所以飲食應以順「心」為主，這半個月生肖虎、蛇、猴、豬切勿暴飲暴食，容易腸胃受損而引發疾病，另外他還分享立夏禁忌與養生方法。

楊登嵙提到，立夏的飲食方式以順「心」為主，宜採取「增酸減苦、補腎助肝、調養胃氣」的原則，飲食宜清淡，多吃水果、蔬菜、粗糧，凡事要心平氣和，入夏後無論做什麼，堅持養「心」為上，養「心」為先，平時坐臥睡覺之間動作要不急不緩，呼吸均勻有序，氣自然就和。

楊登嵙提醒，今年立夏這半個月，健康要注意的生肖是屬虎、蛇、猴、豬，切勿暴飲暴食，否則容易腸胃受損，引發各種疾病。忌吃「濕熱」的食物，尤其油炸一類的香口食品，可以把毛病降低，由於身體容易受傷，絕對不可參與危險性的活動，慎防引起血光之災，注意交通安全，開車過馬路都要小心謹慎。

●立夏開運養生與禁忌

▎一、食

立夏時節屬於肝氣漸弱、心氣漸強，飲食應以偏酸為原則，補腎來助肝，強化胃腸功能，以抵禦接下來的暑氣侵害，民眾可在家自製醃嫩薑，既可暖胃且不會上火。趁時節多吃些節令時蔬鮮果，選擇涼性、溫性的水果，例如蘋果、檸檬和番茄，避免吃冰鎮水果，不是時令的蔬果更不宜多食，才能顧好腸胃。飲食方面，盡量以清淡、少鹽、少油的烹調方式為主，減輕身體負擔。立夏後血熱會給人帶來很多不適，氣虛血熱會影響人的消化功能，因此每頓飯不要過飽，給胃留下足夠的蠕動空間。

吃些具益氣祛暑、養陰清心作用的飲食：

1、苦瓜具有清熱祛心火，明目解毒，補氣益精，止渴消暑等效果。

2、綠豆能清熱解毒、調補腸胃、補益元氣、通十二經脈，體質燥熱，感覺身體濕氣仍重，容易昏昏沉沉，頭重腳輕的人，可以吃點綠豆。

3、中醫認為苦味入心，蓮子心有很好的降心火效果，可用於經常容易口舌生瘡的體質，並幫助睡眠，但蓮子心過於苦寒，並不適合長期服用。

4、色赤入心：紅色的食物有助養心，「紅豆湯」以及「胡蘿蔔鳳梨汁」，都是在夏天非常好的養身飲品。

▎二、衣

「立夏」代表夏天的到來，但因早晚氣溫仍較低，日夜溫差大，穿衣上宜採洋蔥式穿法，方便早晚添衣。

▎三、住

進入「立夏」後，天亮得早、暗得晚，晝長夜短，人們順著天地，相對想要早起、晚睡。然而因為醒著的時間加長，適當的「子午覺」尤其重要，子時指晚上23點至01點，午時指中午11點至13點（午睡）。更要注意天氣變熱後的「濕氣」引發皮膚疾病、香港腳等疾患，可藉由保持乾燥、乾爽的衛生習慣預防，人們常衣單被薄，即使體健之人也要謹防感冒。

▎四、行

《黃帝內經》針對夏天的養生方式提到，「夜臥早起，無厭於日」。可以晚一點睡，但要早起，不要因太陽太強烈而不去戶外，只要做好防曬，應該趁此時多吸收陽光的能量，能夠涵養陽氣。

▎五、育

「立夏」養心正當時「汗為心之液」。夏天若過度發汗，精神、體力會更感疲勞，多補充水分非常重要。立夏養生還要「能動能靜」，「動」是為了將秋冬所累積在體內的陰氣排出，建議可多到山邊、海邊運動流汗，應適時做些運動，以身體能排汗為原則，同時要注意早睡早起，重視「靜養」，避免運動過後大汗淋漓，「汗」出傷陽。

▎六、樂

「立夏」時因天氣燥熱，要適時調整心情，避免抑鬱或暴怒，因此養生若能做到「戒怒戒躁」，忌大喜大怒，要保持精神安靜，情志開懷，心情愉快，安閒自樂，笑口常開；如果心情煩悶，也要適時疏泄，體內紊亂的氣機宣洩平和，就像身體在外感受大自然般舒暢。氣順轉化成能量，身心舒展，自然能入靜，夏天養心入靜也等於入了佳境。

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