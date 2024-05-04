放屁是人體正常生理現象，但放屁的味道也可能透露出健康警訊。對此，台安醫院大腸直腸外科醫師黃郁純指出，若發現屁味很奇怪、難聞，有可能是4原因所致，分別是腸道壞菌較多、服用過多抗生素、便祕及大腸癌。其中關於大腸癌，她提到，一旦發現放屁有腐肉味，合併少量頻繁的放屁、稀爛且呈水狀糞便等情況，務必盡快就醫檢查。

醫師黃郁純在個人YouTube頻道發影片表示，排氣裡面的臭味，最主要的代表就是硫化氫，其源自於吃進體內的肉質食物，裡面成分含有蛋氨酸，而蛋氨酸經過腸道細菌分解，消化完後就會產生硫化氫，從而使放屁的味道比較濃一些。

除了肉製品以外，黃郁純提到，其實含硫食物也都會產生硫化氫，例如大蒜、紅酒、果乾、蘆筍、菠菜等，都屬於含硫高的食物，同樣令放屁有較明顯的味道。

然而，黃郁純說，假使放屁後，會有一點像汙水、排水溝那種比較難聞的味道，或像是腐敗魚臭味，可能是4種情況所致。首先是體內腸道壞菌比較多，菌相平衡失控時，就可能會產生一些臭水溝的味道，亦常伴隨比較容易拉肚子的症狀。

其次是服用非常多的抗生素，黃郁純說明，其會破壞腸道菌相，也可能會引起一些比較少見的艱難梭菌感染，從而產生比較奇怪的放屁味道。再來，就是便秘的狀況，她指出，當糞便在大腸內停留過久，它就會產生更多比較含有臭味的氣體。

最後，要特別警覺的是，黃郁純表示，若患有大腸癌，因腫瘤會擋住腸道，就會造成便秘產生，所以會有更多難聞的氣體；再加上腸癌其實會散發像是腐肉的味道，當混合在一起，就會產生更濃的氣味。

黃郁純提醒，當大腸癌腫瘤壓迫腸道，通常只會有水狀的糞便或氣體可以經過，患者往往會有少量且比較頻繁的排氣行為，此時若還合併放屁有腐臭味、稀爛且呈水狀糞便等異常症狀，應盡快進一步就醫檢查不要拖。