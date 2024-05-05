台股站在兩萬點，台積電股價撐高到八二六元，牽動指數力量大！過去有很長時間，台股成交量有七成左右集中在電子股，但這個現象最近悄悄出現了巨大變化，最具代表性的是營建股的翻揚。

先前我們提到營建股分類指數的漲幅贏過半導體及電子分類指數，最近有很多營建股股價出現狂飆景象，像華固漲到一七一．五元，代銷的海悅寫下二○八元新高，愛山林在二二年創下一五六．五元高價後，這次也跑到一四九元，營造股的達欣工漲到五九．九元，創了上市新高。冠德旗下的根基營造也衝上一一二．五元，建國工程也跑到二九．八五元，這些現象都代表營造業成本上升的價格推升及營造的價值，代銷業迭創佳績，背後也代表房地產的活絡。

老牌房產股絕地大翻身

另一個現象是老牌房地產股絕地大翻身，最具代表性的是國建，是營建股上市第一家公司，在一九九○年代，國建的股價曾經飆升到百元以上，最慘的時候跌到五．九元，二十九日拉出漲停板，三十日創下四二．三元的新高價，對國建的股東來說，這是非常不可思議的事，九○年前後，台灣房地產業興旺的年代，國建在一九八八年曾經漲到一八三元，國產漲到一八一元，國揚到二一五元，太設漲到一八九元，連太子建設也漲到一一二．五元，在八○年代台灣錢淹腳目的時代，陳由豪的東雲上市，股價一下子衝到二四四元，房地產業在台灣錢淹腳目中奔馳。

這個禮拜有兩檔重要個股，在二十九日這一天漲停，一個是國泰建設，另一個是中國信託金控，這一年來，國建從十四．四五元起漲，一口氣衝上四二．三元，最早的緣起是國建在北投大業路推出的華威豐年順利完售，去年第四季淨利十三．六八億元，單季ＥＰＳ一．一八元，而今年首季營收七○．四七億，比去年同期成長一四五％，又比去年第四季六○．三五億元再成長。老牌的國建有如地牛翻身一般，去年ＥＰＳ一．八七元，創下五年來最好成績單，這次股價不漲則已，一漲真是一鳴驚人。還有老牌的國產交出連續二年ＥＰＳ超過三元的好成績，連續兩年配息超過二元，這都成了推升股價的要素。

在一九八五到一九九○年的台灣錢淹腳目時代，除了營建股大漲外，還有資產股與金融股，資產股中最具代表性的如台泥最勇到三○六元，味全漲到一九一元，嘉裕漲到二九九元，士紙最高漲到二六一元，台鳳漲到五七○元，南港漲到三三四元，泰豐漲到四一六元，那時還有台火漲到一四二○元，工礦漲到二三八元，這是台灣資產股最盛況的時候。

另一個是銀行股，在一九九○年前後，國泰人壽漲到一九七五元，三商銀、北企都逾千元，中華開發到一○七五元，到了王建煊開放銀行新設，台灣銀行業進入競爭、獲利式微的年代，銀行開始走上金控、整併的道路。過去三十年，台灣的銀行業進入艱困的年代，二十九日中信金拉出一記漲停，這也是一個重要訊號。

金融股參與市值大洗牌

去年中信金交出五六○．八一億的淨利，ＥＰＳ二．八二元，這是空前佳績，中信金慷慨配發一．八元，這也是史上最好的配息成績，二十九日跳空漲停，股價漲到三四．二五元，市值躍升到六七二一億元，這個拉升，中信金市值超越日月光投控的六四四五億、聯電的六三一五億，晉升為台灣第十大市值企業，這也使得台灣前十大市值企業集團中擠進了富邦金、國泰金及中信金三席，也是台灣金融業實力的大提升，現在兆豐金市值五七七五億排在聯電後面，玉山金第十七、元大金市值三九四○億，跑贏了三商銀及合庫四大官股金控，而且還贏了中鋼（三九三四億元）。

這個大洗盤效應會對金融股帶來全面性的助力，像過去股價一直都在面額以下的王道銀行二十九日終於登上十元，它從台灣工銀改制，二○二二年ＥＰＳ一．八元，去年○．八七元，從成立以來每年都配息，只有二○一八年例外，今年仍有○．四五元，但是股本三○三．三億的王道銀行股價卻一直在面額以下，這個現象未來可能獲得平反。（全文未完）

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