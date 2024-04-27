彰化縣養雞協會27日在彰化縣政府側門舉辦平價土雞行銷暨雞肉雞蛋品嚐推廣活動，提供各500份的雞翅、茶葉蛋及菇菇雞湯給民眾免費享用，並販售新鮮優質的國產土雞。（孫英哲攝）

彰化縣養雞協會今天在彰化縣政府側門舉辦平價土雞行銷暨雞肉雞蛋品嚐推廣活動，除準備各500份的雞翅、茶葉蛋及菇菇雞湯給民眾免費享用，現場還有販售新鮮優質的國產土雞，價格較市價便宜至少百元，開賣半小時就賣光光，明天在埤頭鄉公所還有1場，想搶高CP值土雞的民眾動作要快！

為推廣優質國產土雞，彰縣府輔導彰化縣養雞協會於今、明兩天分別在彰縣府側門及埤頭鄉公所前廣場舉辦促銷活動，限量促銷平價國產土雞，每隻350元，更推出3隻優惠價只要1000元，買到賺到。

這次活動除了土雞促銷之外，還有限量雞翅、菇菇雞湯及茶葉蛋各500份供民眾免費品嚐，目的就是要讓大家吃到新鮮又美味國產雞肉及相關產品，共同支持國產優質土雞，不但可吃得新鮮及安全，也可減少碳足跡。

「來買很多次了，真的又便宜又新鮮！」民眾說，他早上7點就來排隊了，每年的國產土雞促銷活動他幾乎都會參加，價格很實惠，現在市面1隻土雞至少要賣500元，他還買過600元及700元的，這邊1隻只要350元，而且買3隻也才1000元。

彰化縣養雞協會理事長施能銘指出，平價促銷的目的就是要讓國人吃到新鮮優質的土雞，現場販售的雞隻都已處理過，每隻重約4台斤多，重點是每隻的價格至少便宜市價100元以上，這次準備了1500隻雞來賣，今天沒買到的，明天在埤頭鄉公所還有1場，需要的民眾可把握機會選購。