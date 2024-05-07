VICTOR WEMBANYAMA BLOCKS GIANNIS.



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馬刺狀元中鋒文班亞馬（Victor Wembanyama）不負眾望全票當選本季新人王，他是馬刺隊史第3位新人王，兩位老前輩「海軍上將」大衛羅賓生（David Robinson，1990年）、「石佛」鄧肯（Tim Duncan，1998年）也都是狀元出身。文班亞馬場均21.4分、10.6籃板、3.9助攻、3.6阻攻（NBA火鍋王）、1.2抄截，他說：「我很自豪在各項數據領先其他新秀，並且在阻攻領先全聯盟。」

傳奇中鋒張伯倫（Wilt Chamberlain）的菜鳥球季平均37.6分、27籃板，但是聯盟在1973年才開始計算阻攻，所以歷史阻攻王是夢幻中鋒歐拉朱旺（Hakeem Olajuwon）。當今的年度最佳防守球員獎即是以歐拉朱旺冠名，文班亞馬同時入圍本季最佳防守球員。

文班亞馬單季累積1500分、250助攻、250阻攻，也是只有歐拉朱旺、「天勾」賈霸（Kareem Abdul-Jabbar）做到過，簡言之，文班亞馬的新人成績足以和多位名人堂中鋒相提並論。他起初被批評過投籃問題，最後命中率有進步到46.5%，罰球命中率更達到79.6%。

文班亞馬的身體素質非同凡響，身高7呎4吋（224公分），臂展達到8呎之譜（244公分），他是類似賈霸那樣的精瘦體型，上陣71場也算身體健康。大衛羅賓生、鄧肯是前代馬刺王朝的開創者，所以文班亞馬一開始就背負著馬刺救世主的期待。