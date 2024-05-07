根據大陸生態環境部微信公眾號7日表示，經中美雙方商定，中國氣候變化事務特使劉振民將於5月7至16日率團赴美，與美國總統國際氣候政策高級顧問波德斯塔（John Podesta）進行會談。
雙方將以兩國元首共識為指引，圍繞《關於加強合作應對氣候危機的陽光之鄉聲明》等雙方共識、推進中美氣候合作取得務實成果等深入交換意見。劉振民此行還將與聯合國有關方面，以及美方有關地方政府和智庫等就應對氣候變化等議題進行交流。
根據大陸生態環境部微信公眾號7日表示，經中美雙方商定，中國氣候變化事務特使劉振民將於5月7至16日率團赴美，與美國總統國際氣候政策高級顧問波德斯塔（John Podesta）進行會談。
雙方將以兩國元首共識為指引，圍繞《關於加強合作應對氣候危機的陽光之鄉聲明》等雙方共識、推進中美氣候合作取得務實成果等深入交換意見。劉振民此行還將與聯合國有關方面，以及美方有關地方政府和智庫等就應對氣候變化等議題進行交流。
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