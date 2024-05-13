根據統計，截至5月10日為止，布蘭特油期貨價格年來漲幅逾7％、紐約輕原油價格漲幅近10％，由於OPEC＋將於6月1日召開會議，OPEC＋是否決議延續現有的減產計畫，是市場關注的焦點。PGIM保德信全球資源基金經理人常李奕翰表示，隨著用油旺季的到來，原油需求有望進一步提振，預期需求回升的帶動，油價仍能保有緩步回溫的趨勢，在多空交錯影響下，油價將在81~87美元區間盤整。

富蘭克林證券投顧也認為，近期全球石油需求維持強韌，此外，美國即將進入夏季用油旺季，預期原油實物市場供應仍將緊繃，油價下檔應仍有支撐，預期西德州油價短線維持於每桶78~85美元價位。

安聯全球油礦金趨勢基金經理人林孟洼則表示，地緣政治衝擊能源供給穩定性，但短期供需失序的問題將造成能源價格居高不下，美國頁岩油生產商資本節制加上供應鏈問題無法大幅提高產量，預期頁岩油產量增加有限且即將進入高原期，OPEC＋則針對全球景氣前景進行減產因應，並加碼延長至24年底，在產油國控制產出的情況下，預期油價下檔風險不高。