應中共中央政治局委員、大陸外長王毅邀請，韓國外長趙兌烈將於13日至14日訪中。這是韓國外長自2017年後時隔6年半再次訪問北京，雙方將就韓中關係發展方向、供應鏈合作等事宜交換意見。韓媒評論稱，與美日保持步調一致，韓國得到的待遇並不理想，希望尹錫悅政府在外交上能找到平衡。

韓國外交部10日公布了趙兌烈訪中的消息稱，韓中外長將於13日會面。趙兌烈還將與當地韓企人士座談，討論制定支援方案，並將召集駐中總領事開會，介紹韓中外長會議成果，叮囑各總領館加強與中國地方城市交流。

此外，韓媒還透露，韓中日三國領導人會議將於月底在首爾舉行。趙兌烈此次訪中行程中，雙方有可能就會議安排進行進一步溝通。

韓媒稱，此次是繼去年11月韓中外長在釜山韓中日外長會上會面之後，再次面對面會談，也是韓國外長自2017年11月以後首次正式訪問北京。《韓國時報》稱，當下，韓國面臨著管理與中國關係的任務，在尹錫悅政府的領導下，首爾與美國緊密結盟導致其與北京疏遠。

韓國News1通訊社也分析，尹錫悅政府將外交力量集中在「加強韓美同盟」和「韓美日三角合作」上，對中外交成果和力量都比較薄弱，這是無可爭辯的事實。

另一邊，韓國各界輿論呼籲政府盡快處理好對中關係。韓國《韓民族日報》評論說，與美日保持步調一致，韓國得到的待遇並不理想。而中國正在逐一改善與歐洲國家、澳洲等美國盟友的關係。文章稱，希望尹錫悅政府在外交上能找到平衡。

今年年初，韓國任命新任外長趙兌烈。《韓國時報》報導，趙兌烈在上任時強調與北京保持「穩定」關係的重要性，並指出在經濟和其他領域與中國深化合作的潛力。今年2月，王毅與趙兌烈通電話。王毅強調，「遠親不如近鄰」；趙兌烈表示，韓中關係非常重要。