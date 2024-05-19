【517表決戰】國會搶人大戰幕後曝光！遭女綠委「抱緊處理」 韓國瑜無奈表情全都錄 @ChinaTimes

立法院會17日處理國會改革法案，朝野立委爆發激烈衝突，共有6名立委掛彩送醫。國民黨立委王鴻薇在臉書貼出影片，影片中女綠委熊抱院長韓國瑜不讓其走近議場開會，而藍委也蜂湧而至衝上前反制，雙方上演搶人大戰，夾在中間的韓國瑜則是面露無奈，對此王鴻薇痛批， 男性隨便擁抱女性是性騷，「請問民進黨女立委，這樣熊抱韓國瑜，難道不是性騷嗎 ？」

王鴻薇曝光一段1分鐘影片，只見韓國瑜要進入議場前被團團包住，數位藍綠立委包住韓國瑜爆發推擠衝突，王鴻薇表示，這個完整影片是在主席台後面發生。全部的媒體都在主席台前方，沒有辦法拍到。

王鴻薇指出，民進黨對外口口聲聲說要討論法案，但真相是在主席台後方無理粗暴地挾持院長不讓他進入主席台 ，根本不要韓國瑜開會，在影片裡可以清楚看到民進黨派出女立委緊緊的抱著院長，把他推來推去，賴惠員還一度臉趴在韓的背上，院長則是很痛苦、很無奈。

王鴻薇強調，有任何一個民主國家議員會集體這樣傷害國會議長？挾持國會議長 ？不准他進主席台去開會？ 男性隨便擁抱女性是性騷，「請問民進黨女立委，這樣熊抱韓國瑜，難道不是性騷嗎 ？」