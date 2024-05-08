4月起電價平均調漲11％，國民黨與民眾黨4月30日聯手通過「凍漲決議」，不過行政院和經濟部都強調，政府依法須遵守電價審議會決議並予執行。而根據《太報》的報導出，有57.2%受訪民眾認同今年4月新的電價調漲政策，不認同比例32%，同時也有25％的受訪者認為台電「為了避免使用核電而增加發電成本」才漲價，而有關民眾對於未來能源政策的偏好，有47.2%的受訪者認為應重點發展核能。

根據《太報》委託皮爾森數據公司在4月3日至4月12日，對全台灣年滿18歲以上之網路人口進行「電價調漲」進行調查，結果顯示有22.6％的民眾非常認同、有34.6%的民眾認同、有14.6%的民眾不認同、民眾有17.4％的民眾非常不認同、有10.8%的民眾沒有意見，整體認同比例是57.2%，不認同比例32%，顯示這次電價調漲政策得到相當程度的支持；台灣民眾未必「逢漲必反」。

跟份民調也指出，雖有57.2%的受訪民眾，認同今年4月新的電價調漲政策，但不過有高達57.3%的民眾認為台灣缺電，其中36.3%的民眾認為台灣很缺電，21.0%的民眾表示台灣需要定期限電才能維持穩定供電。只有13.6%的民眾認為台灣電力充足且穩定。

至於為何要調漲電價，約有4成受訪者認為漲價是因為「沒用核能」、「綠能增加台電財政壓力」，但也有約3成6民眾認為，電價調漲是因為台灣電價低於國際、原料成本上漲，兩派意見支持人數差距不大。同時在複選的情況下，有38.6%的民眾認同台電開發潔淨電力的計畫，如太陽能和風力發電，但核電廠維運也獲得36.8%的民眾認同。至於強化電網韌性也得到35.5%的民眾支持，至於布建儲能及智慧電網也有27.5%的民眾認同。

而民眾對於未來能源政策的偏好，調查發現，因核能能提供穩定及成本較高的電力，有47.2%的受訪者認為應重點發展核能，有23.6%的民眾則支持太陽能，有12.2％的民眾則支持風力發電。

此項調查是由《太報》委託，皮爾森數據負責執行。針對全台灣年滿18歲以上之網路人口，從2024年4月3日至2024年4月12日，共計進行10天，有效樣本為1409份。在95%信心水準下，抽樣誤差為正負2.61%以內。