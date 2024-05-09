總統蔡英文將於本月20日卸任，結束8年總統任期，針對蔡英文執政8年的總體評價，8日《TVBS民調中心》就公佈了最新民調指出，民眾對於蔡英文個人8年來的施政表現，有55%民眾表示「長期照顧」是最滿意的項目，「司法改革」則僅有27%的民眾滿意，是墊底的施政項目。

根據《TVBS民調中心》8日公布最新民調顯示，對於蔡英文這8年的施政滿意度，有42%民眾表示滿意，低於46%不滿意，12%沒有表示意見。該份民調更指出，蔡政府在經濟發展方面滿意度為42%，較7年前高出14個百分點。

至於其餘施政項目，長期照顧滿意度為55％、國防自主為48％、政策溝通為38％及前瞻計畫為35％也高出一成上下，其中「長期照顧」是滿意度最高的項目；兩岸關係40%，高出6個百分點；司法改革27%，則略高2個百分點，變化不大，是滿意度最低的項目。

本項民調訪問時間113年4月25日至5月6日晚間18：30 - 22：00，調查方法為市話、手機併用的雙底冊抽樣調查，人員電話訪問，有效樣本1020位（市話514、手機506）20歲以上台灣民眾，抽樣誤差95%信心水準下，抽樣誤差為±3.1個百分點以內，經費來源為TVBS。