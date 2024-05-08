中華民國全國工業總會今召開理監事聯席會議，工總理事長潘俊榮在準總統賴清德面前喊話，希望新政府思考能源問題，表示世界有433座正在運作的核能電廠，另計畫推動100多座，而能源、缺工和用水都是企業面臨的挑戰，呼籲政府思考能源問題，要留住企業就要做好準備。對此，賴清德致詞未正面回應，僅強調工總主張和建言都切合台灣未來發展需要，他都聽到了。

潘俊榮表示，世界有433座正在運作的核能電廠，加上已在計劃推動的有100多座，法國有56座，韓國、大陸都正在興建中，尤其G7七大工業國部長級會議也認為，核能是乾淨、經濟成本最低的能源，從這幾個角度，為了人民好，希望政府思考能源問題。

潘俊榮強調，能源、缺工和用水都是台灣企業相關重要一環，像台積電用量也很大，要留住企業就要準備，這才是真正未來經濟發展訴求方向，他也建議總統，讓未來產業包含工程，建立國家隊，讓台灣產業進軍國際。

對於工總喊話，賴清德說，所提的白皮書及建言，他都有聽到，將協助企業提高生產力與數位轉型，他知道業界有人運用人工智慧達到淨零的目標，這也是政府責無旁貸的工作，換句話說，政府非常希望未來能與工總合作，一起努力。

雖然賴清德並未詳盡回應，但同場出席的行政院副院長鄭文燦說，要在不缺電前提下，穩健推動能源轉型，讓綠電充分可負擔價格，希望能源有多元配比，當然立法院有討論核電延役問題，此問題要充分討論。

鄭文燦說，核電還不是RE100認可範圍，但它是無碳電力，需要充分立法討論和社會共識，要在不缺電下，讓台灣能源轉型穩健下前走，走向2030、2050。

對於賴清德是否聽見工總意見，改變想法？同樣出席該活動的民眾黨主席柯文哲說，這種題目不是1分鐘能夠講完的，從頭到尾，產業能不能轉等，這很難講。

至於核電延役，柯說，現在5月了，延役不是時間到就繼續使用，要事先寫延役計畫，不是一、兩個月就可以完成，現再也沒聽到風聲，到底台電有沒有準備研議計畫，或是偷偷準備沒辦法說，還是未知。