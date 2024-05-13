前行政院政務委員郭耀煌。（中時資料照）

準總統賴清德將在520就任，外界關注賴政府的能源政策是否可能調整。對此，前行政院政務委員郭耀煌提出6大觀察，呼籲政府積極檢視非核家園政策，「核電管理跟核電科技其實是會變化的，全球對核能發電的觀點也有改變，執政黨應該積極去面對這個情勢」。

郭耀煌昨（12）日在臉書寫到，因為夏季電價、台電巨額虧損，還有幾個區域性的停電事件，使得社會大眾注意到台灣的供電問題，也引起立法院的討論。郭耀煌認為，電力供應問題很敏感，不只企業家重視，升斗小民也都很注意，若執政者一不小心就會引起民怨，搞得灰頭土臉，甚至還會導致政務官下台。

郭耀煌也提出幾點觀察，首先，台灣半導體和電子製造業領先全球，暢銷全世界，這些產業需要有穩定而低廉的電力供應以維持競爭優勢，對電力的供應品質是敏感的，但現在半導體跟電子製造業所使用的台灣供電比例相當高，未來是不是還能佔有更高的電力供應，需要審慎評估的。

郭耀煌提到，以商業週刊在2022年的報導，預估到2025年，光台積電就會佔全台整體能源消耗的12.5％，但當前台積電建廠速度遠較當年的評估快，用電比重也會更大。現在還持續受到歡迎，要到各個縣市去蓋新廠，這麼高的電力需求是不是台灣的供電可以應付的，需要審慎評估跟規劃的，甚至還有其他半導體廠要蓋晶圓廠。

第二點，郭耀煌說政府為維持上述產業的優勢，在政策跟資源配置常常朝這些產業傾斜，這恐跟其他產業的電力需求乃至於民生用電發生競合關係。

三、台灣缺乏能源，必須從國外進口能源，早期主要靠火力發電跟核能發電，火力發電以燃煤和燃油為主，但有污染的問題，現在強調綠電，所以就轉向用天然氣跟用再生能源。

四、台灣配合這個趨勢也大力推動再生能源，尤其是太陽能發電跟風力發電。但郭耀煌強調，這些都需要大型場域才符合經濟規模，臺灣地小人稠，沒有很多合乎成本效益的大型場域，且有很多案例沒有比較完整的環境影響評估，甚至產生弊案，包括槍擊案。

郭耀煌進一步說，五、執政黨因推動非核家園政策，沒有蓋新的核能電廠，原有的核電廠也陸續退役，發電基載越來越緊張。六、台灣電力系統的韌性也不足，導致供電品質跟效率不佳。

對此，郭耀煌也提出六點建議，包括一、台灣能源政策應跟產業政策一併考量，不該各自考慮，且經過評估後適度調整產業結構。郭耀煌強調，產業結構的調整是敏感的，但作為有擔當的政府，應制定積極政策，進行多方的社會溝通，並穩定推動。二、重新檢視再生能源的政策，並改善再生能源供應鏈的體質，供應穩定而優質的綠電。三、強化臺灣電力系統的韌性，需要台電加速建設，並且研發自主技術。四、鼓勵創新經濟，研發用電效率高或低耗電的新創事業，尤其是資料經濟和高值化的軟體服務。五、全球運籌。以Google為例，它是創新經濟和資料經濟的巨擘，也在臺灣蓋幾個data center，也是要使用綠電，所以，台灣政府要幫它找綠電，而不是美國政府。

最後一點，郭耀煌認為應該積極檢視非核家園政策，他說核電管理跟核電科技是會變化的，全球對核能發電的觀點也有改變，執政黨應該積極去面對這個情勢。