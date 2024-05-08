投資專家指出，都更是未來必然要走的趨勢，尤其0403花蓮強震後，震出各地房屋安全問題，台北市為首善之區，更受到關注，然而都更推動不易，目前只是喊喊而已，還看不到具體的全面都更行動，隨著股價大漲一波、本益比（PE）衝高下，引發賣壓湧現。

也有專家提醒，近期營建股融資餘額衝過高，仍有待融資浮額清洗，空手建議暫時觀望，靜待逢低再介入獲利表現穩定成長的高殖利率股。