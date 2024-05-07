去年底「新青安」貸款推動買氣、選後市況穩定，外加台積電設廠議題，營建類股由今年總統大選後的1月中416.77點開始漲，短短三個半月，上週五最高點已來到639.12點，漲幅超過50%以上，更有多檔個股不停上揚，漲幅都不只超過1倍。
分析師指出，營建股今日算是創高後的整理，上週類股在市場的比重拉高，的確有過熱的跡象，今日明顯爆量拉回，接下來需要觀察5日均線是否能守穩，若是跌破5日均線，則需及時停損為宜。
台股開高震盪走低，營建股股王永信建(5508)跌停板開開關關，引發賣壓蜂擁而出，高雄建商隆大(5519)鎖在跌停板48.7元、華友聯(1436)及鑫龍騰(3188)跌幅3.6~5.5%，類股空方氣焰旺盛，日前領漲的國建(2501)跌幅4.5%，達欣工(2535)、皇昌(2543)、新潤(6186)、華建(2530)等跌幅在6~9%不等，上市、櫃營建指數重挫3.4%、4.3%，成為面上最弱勢的族群。
去年底「新青安」貸款推動買氣、選後市況穩定，外加台積電設廠議題，營建類股由今年總統大選後的1月中416.77點開始漲，短短三個半月，上週五最高點已來到639.12點，漲幅超過50%以上，更有多檔個股不停上揚，漲幅都不只超過1倍。
分析師指出，營建股今日算是創高後的整理，上週類股在市場的比重拉高，的確有過熱的跡象，今日明顯爆量拉回，接下來需要觀察5日均線是否能守穩，若是跌破5日均線，則需及時停損為宜。
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