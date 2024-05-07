去年底「新青安」貸款推動買氣、選後市況穩定，外加台積電設廠議題，營建類股由今年總統大選後的1月中416.77點開始漲，短短三個半月，上週五最高點已來到639.12點，漲幅超過50%以上，更有多檔個股不停上揚，漲幅都不只超過1倍。

分析師指出，營建股今日算是創高後的整理，上週類股在市場的比重拉高，的確有過熱的跡象，今日明顯爆量拉回，接下來需要觀察5日均線是否能守穩，若是跌破5日均線，則需及時停損為宜。