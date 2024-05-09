文曄4月自結合併營收約875億元，由於4月是文曄合併Future的第一個月份，故帶動文曄單月營收月增加31%，年增加約119%，刷新單月營收歷史紀錄。截至4月為止，文曄累計合併營收已經衝破2千億大關、達2802億元，較去年同期相較成長約75%，也超越2023年上半年總和2376億元。

文曄第一季自結合併營收約為1926億元，季成長2%、年成長60%，合併營業利益約26.1億元，季成長36%、年成長32%，合併稅後淨利歸屬於母公司業主約15.9億元，以加權平均股數計算稅後EPS約1.57元。文曄第一季受惠於營收超財測、營業費用控制得宜，加上業外收入增加，使得單季獲利表現優於市場預期。

展望2024年第二季，文曄包含Future Electronics營收預估中位數為2430億元，季增約26%與年增約107%，合併營業利益預估中位數約42.6億元，季增約63%、年增約109%。

文曄完成整併Future，成為全球規模最大半導體通路商，惟日期法說過後，昨(8)日股價卻收在跌停位置，市場推估，是因文曄釋出的第二季每股獲利中位數預估為1.59元，相較第一季的1.57元成長幅度有限，引發市場失望賣壓。以全球半導體通路市場來說，受到宏觀經濟衝擊，終端消費力道不振下，部分市場依舊處於調整階段，亞洲市場得修正相對走在前面，歐美市場修正腳步較慢，不排除還需要約4個季度的時間消化。

綜觀全球另外兩家美系大型半導體通路業者所釋出的財測，Avnet第二季財測營收預估季減5%、年減18%，獲利預估季減14%、年減55%。Arrow第二季財測營收預估季減6%、年減24%，獲利預估季減11%、年減53%。反觀文曄對於Future第二季營收看法，為與第一季持平，表現仍舊優於全球型通路商同業。

除宏觀經濟導致的半導體持續庫存調整之外，文曄的業外部分因受到買匯額度的規定，需先借美金借款完成Future收購案的交割，再逐步轉成台幣借款，因為美金利率較高，導致第二季的利息費用會較高，同時，文曄第二季需支付全年的特別股股息共2.7億元，也影響到文曄第二季稅後EPS的表現。