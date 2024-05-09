各縣市環教人員來嘉義市參加2024年全國環境教育成果觀摩會。（嘉義市政府提供／廖素慧嘉市傳真）

2024年全國環境教育成果觀摩會暨環境教育績優人員頒獎典禮9、10日兩天在嘉義市舉行，來自各縣市人員120人參加，參觀嘉義舊監宿舍群、北香湖公園自然生態，市長黃敏惠表示，嘉義市不斷升級木都建設、低碳校園標章認證參與率100％，以推進新永續環境。

這次觀摩會安排多項環境永續議題相關的活動，包括南華大學陳正哲老師的專題講座「木都．木屋．木育」、地方創生之「木都2.0工作聚落」課程、實境解謎科技融入嘉義舊監環境探究、桃城木育手作、北香湖公園夜觀諸羅樹蛙、走讀木都，此外，表揚18名學校環境教育績優人員。

黃敏惠表示，嘉義市透過低碳校園標章認證持續培育永續的種子，還有嘉義市早期是「木都」，近年來推動再造木都計畫，正朝向以新永續為目標的木都3.0邁進，嘉義舊監及宿舍群正是木都計畫的重點聚落之一，可以說教育與社區是推展新永續的重要環節，很高興全國環境教育成果觀摩會來嘉義市舉辦及交流。

市府教育處長郭添財表示，透過各縣市環境教育輔導團分享學校經營、環境及資源管理、課程教學與社區共學等各方面的心得與成果，能為全國的環境教育領域注入新的活力和動力。

市府教育處指出，嘉義市從2021年起推動低碳校園標章認證，公立國中小及幼兒園參與率100％，有18校獲得金級認證，並繼續輔導13所銀級認證學校至金級，今年希望有5至7間學校成功升級。