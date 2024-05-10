愛彼表（Audemars Piguet）進駐台北微風信義打造期間限定店，開幕嘉賓楊祐寧身穿帥氣軍綠色外套搭配寬版褲，佩戴Royal Oak皇家橡樹系列「Jumbo」超薄腕表，以帥氣軍裝詮釋愛彼表的陽剛時尚，身為表迷的他分享曾訂過一只愛彼表，一到貨就立刻刷卡買單，就怕錯過機會不再。

楊祐寧在店上逐一鑑賞把玩腕表，其中他最喜愛皇家橡樹系列霜金37mm腕表和粉紅色Grande Tapisserie大型格紋表面的皇家橡樹系列自動上鍊34mm腕表，尺寸偏小，是男女皆可佩戴的中性表，不僅時尚有型，還可以與嬌妻Melinda一起佩戴，算盤打得精。

愛彼表期間限定店充滿大自然氛圍，映入眼簾的是汝拉山谷的美景，暖色調的木質地板、柔和的燈光，增添不少溫馨感，沙發區的八角形家具是一大亮點，八角形的設計呼應了Royal Oak皇家橡樹系列腕表的經典元素，增添愛彼表的品牌特色。

愛彼表Royal Oak 皇家橡樹系列鏤空萬年曆「Cactus Jack」限量版腕表。（Audemars Piguet提供）