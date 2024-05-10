明星村長卜學亮、郭泓志、姚元浩、瑪斯卡、禾浩辰近日因為《我的明星村長》前往宜蘭縣冬山鄉鹿埔村，和「村幹事」陳漢典一起替村民服務，未料眾人一早聚集在村長辦公室準備上工時，卻發現空無一人。卜學亮緊急打電話給村長，竟被嗆聲：「你們睡太晚了！現在才出現，到底是要做什麼事情？」

自知理虧不敢還嘴的5人，開始啟動實習村長的工作，從指揮交通、當導護員、協助村民發送物資等工作。姚元浩提議，因為地方太大，應該用摩托車移動，接著村長們騎著摩托前往發送白米，郭泓志開玩笑提醒：「亮哥，你不要騎到田裡頭去，如果不小心騎下去之前記得把米推上來。」禾浩辰接著補槍說：「米留人走。」

到了晚上，村長們在鄉間小路上進行夜間巡迴，大夥邊騎夜色越暗加上沒有路燈，人高馬大的郭泓志先發難說：「這裡實在太暗了，如果一個人我也不敢來，實在太可怕，我們還是要謹慎一點。」話一說完隨即在路旁發現可疑人物，進行盤查的工作。

此外，本集明星村長體驗廟會傳統文化，禾浩辰挑戰抬神明坐轎過火儀式，因為煙霧瀰漫，眼睛被煙燻的都睜不開，因此淚流滿面。禾浩辰說：「這個儀式用意在於驅除神明身上被邪魔依附的邪氣、信徒參與過火可以避邪改運、消災解禍，我自己也感覺勇氣十足，充滿力量。」在一旁瑪斯卡驚呼：「哇！是這樣的玩法，我的白布鞋也毀掉了。」