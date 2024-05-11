隨著全球數位化趨勢不斷加速，資料跨境傳輸需求急遽增加，個資侵害事故經常牽涉境外因素，須透過跨國司法管轄權間的互助合作，才能有效打擊不法、防止侵害擴大。

內政部指出，已與國發會、外交部、教育部、法務部等16個隱私執法機關，在今年3月獲准加入「全球隱私執法合作協議Global Cooperation Arrangement for Privacy Enforcement（簡稱Global CAPE）」，未來可透過跨國司法管轄權管道與其他國際夥伴，共同推動跨境隱私執法合作，遏止不法個資侵害等犯罪行為。

內政部說明，目前加入Global CAPE包括美國、日本、加拿大、英國、韓國、菲律賓、新加坡、墨西哥、杜拜金融中心、百慕達等司法管轄權，未來透過交流互動，將可強化彼此的隱私或個資保護的跨境執法、專業資訊等。

內政部表示，將持續與國際最新法制與實務動向接軌，進一步強化民眾資訊隱私權保障，活絡跨境數位貿易奠定穩固基礎，以促進台灣數位經濟蓬勃發展。